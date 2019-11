Esimene õnnelik sai suu magusaks

Tordivõitmine tuli naisele suure üllatusena. «Nagu ma Lõuna-Eesti Postimehe lahti tegin, vaatasin, et ohhoo, see Nedsaja bänd on võimalik endale esinema saada. Väga tahaks, mul tuleb 75 aasta juubel,» põhjendas ta oma soovi. Seejärel helistas naine tütrele ja lasi tal oma andmed toimetusele saata. Järgmisest lehest lugeski Märtson, et võitis tordi. Samas loodab ta, et õnn soosib teda ka peaauhinna loosis.