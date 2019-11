Ajaloolise Postitee viimane lõik läbis innovaatilise taastusremondi

„Ajaloolise Postitee näol on tegu väga erilise teega, kus ehitajatel tuli leida kompromiss miljööväärtusliku maastiku säilitamise ja kaasaegsetele nõuetele vastavusse viimise vahel,“ sõnas Eesti Maanteemuuseumi peavarahoidja Rain Rikas. „Maanteemuuseumil on rõõm tõdeda, et meid kaasati aktiivselt kogu teeremondi protsessis.“ Postitee teejoon on säilinud vähemalt 17. sajandist ning seda hinnatakse Eesti üheks ilusamaks asfaltteeks.