Lõuna-Eestis on pärast tormi pikali pea 100 000 tihumeetrit puitu

Lõuna-Eestit räsinud torm tegi eriti suurt kahju metsades, rebides puid hulkade viisi maast välja. Kuigi tormijärgsete kahjude likvideerimine on kallim kui lageraie ning puidu kokkuostuhinnad on langenud, soovitatakse metsaomanikel oma metsad tormi järel korda teha.

«Lõuna-Eestis ei ole meil kunagi varem sellist tormi olnud, pigem on need tormid käinud Lääne-Eesti saartel või kuskil Põhja-Eestis. Meie asi on muidugi nüüd kõik kokku korjata sealt metsast. See, mis on maha lükatud, on materjal, mida me saame kasutada,» rääkis ERR-ile RMK peametsaülem Andres Sepp.

«Selle tormi omapära ongi see, et ta pole võtnud järjest, aga ta on võtnud üksikult ja hästi mitmest kohast. Praegune tormikahjupuit oleks vaja ära tuua ja väärindada, aga kuna ta ongi just üksikult, siis see võtab väga palju aega, palju ressurssi. Suurt tehnikat mingi väikese raie pärast ei tasu kohale tuua, kes tahab ikka ja on vaja lõigata, siis praegu saaks veel tulu küll,» rääkis Võrumaa metsaühistu tegevjuht Erki Sok.

Võrumaa saeveskitest öeldi ERR-ile, et tormikahjud pole siiski nii suured, et pakkuma oleks hakatud väga suurtes kogustes puitu. Ka ei mõjuta torm kuidagi puidu kokkuostuhindu. Samas jääb võimalus, et paljud metsaomanikud pole veel oma metsades toimunuga kursis.

«Torm murdis ikkagi pigem üksikpuid ja nende järele minek metsa on väga kulukas, seetõttu ei ole mingisugust tohutut pakkumiste lainet märgata olnud,» ütles AS-i Barrus tegevjuht Jürgen Ainsalu.