Igipõlised rivaalid Põlva ja Otepää leppisid viigiga

Tellijale

Küsimused olid päris keerulised ja nende seas oli ka omajagu selliseid, mis just Räpina või muidu Põlvamaaga seotud. Näiteks taheti teada Võhandu pikimat lisajõge. Huvitaval kombel teadis seda, et tegu on Iskna jõega, ainsana just Alutaguse võistkond. „Ma olen selle jõe ääres kalal käinud,” kõlas võistkonna esindaja selgitus.