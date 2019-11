Kuu lõpuni saab kiita tööandjat

«Et tööandjate pingutused töötajate rahulolu nimel on üha aktuaalsem teema, siis on kampaaniast osavõtt muutunud aasta-aastalt populaarsemaks,» ütles kampaaniat korraldava Marketingi instituudi juht Anu-Mall Naarits. «See on mõeldud inimestele, kes on märganud oma töökohas mingit erilist ülemustepoolset käitumist, tegevust või hoiakut, mis annab märku tööandja pingutusest ja muudab töölkäimise põnevaks, huvitavaks ja nauditavaks.»

«Kuigi see ei paista välja avalikus meedias, on Eesti tööandjate vahel tegelikult igapäevaselt käimas väga karm võitlus nii parimate töökäte kui teravamate ajude peale,» rääkis Naarits. Tema sõnul ei saa enam ükski tõsiseltvõetav ettevõtete ega organisatsioon lubada ükskõikset või töötajavaenulikku töökeskkonda.

«Me oleme kõik kuulnud, et väga paljud Eesti inimesed ei vaata enam töökohta vahetades ainult palganumbrit, vaid uurivad põhjalikult kõige muu kohta: kas saab tasuta käia jõusaalis, kas on võimalik töötada kodust, kuidas on korraldatud toitlustus, kui suured ja selged on karjäärivõimalused selles organisatsioonis ja veel kümneid ja kümneid asju.»

Kui 2017 aastal kiitsid Eesti töötajad avalikult kokku 147 organisatsiooni, siis 2018 kiideti juba 195 organisatsiooni. Eelmisel aastal pälvisid enim kiitusi Päästeamet, Circle K Eesti AS, Inbank AS, Keskkonnaagentuur, Convertal OÜ, FOB Solutions OÜ, Eesti Töötukassa ja Swedbank AS.