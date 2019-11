Antslas seisab ees veejaama uuendamine

Plaanis on Antsla linna Veski tänava veetöötlusjaama rekonstrueerimine ning selle juurde veereservuaaride ehitamine koos II astme pumplaga, teatas Võru Vesi. Uuendustöödega tagatakse Antsla linna ja Lusti küla klientidele nõuetele vastav joogivesi.

Veereservuaaride ja II astme pumpla rajamisega saab veevõrgus tagada nõuetekohase surve ning varem ühisveevärgile paigaldatud tuletõrjehüdrantidest on võimalik saada tulekustutusveeks nõuetekohane vee vooluhulk. Samuti on võimalik veereservuaaridesse kogutud puhastatud vett kasutada hädaolukordades.

Projekteerimis- ja ehitustööd teeb riigihanke võitnud Schöttli Keskkonnatehnika AS. Omanikujärelevalvet ehitustöödele teeb Korbovek OÜ. Tööd valmivad 2020. aasta novembris.

AS Võru Vesi on määratud Antsla valla vee-ettevõtjaks alates 2013. aastast. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 51 tegevuspiirkonnas.