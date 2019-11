Vanausuliste retseptid jõuavad kalendrisse

Retseptid ning õpetused on eesti, vene ning inglise keeles. Samuti on iga retsepti juures isuäratav pilt. Retseptid kalendri tarbeks on kokku kogunud Varnja perekonna selts.

Peipsi-äärse kultuuri kujunemisele on suuresti kaasa aidanud vanausulised oma traditsioonide ja toidukultuuriga. Niisama rikkalik kui on vanausuliste ajalugu, on ka nende toidulaud, kus aukohal kalatoidud, kuid ei puudu ka liha ja juurviljad. Rohke sibula ja metsaandide kasutus on Peip­si ääres omane. Retseptid kalendris varieeruvad hooaja järgi. Näiteks võib nautida kalapallidega suppi, mille kõrvale sobib plaadipirukas sibulaga, või tähistada lihavõtteid, küpsetades pashat. Raguu kõrvale saab valida igasugust värvilist kraami: just seda, mida parasjagu leida põllult või sahvririiulitelt.