Kui ikka suur osa töönädalast nii Stenbocki majas kui ka riigikogu istungite saalis kulub avalikkuse silmis sellele, et menetleda ministri skandaali ning tema suhtes komisjoni moodustamist, siis elame ikka teguderohkel ajal küll. Tööd on kohe nii palju, et ei jõua kõike äragi teha.

Oleks siis see ministri saaga, nood kurikuulsad listeeria- ja nõuniku palkamisega seotud skandaalid ainsad, siis üritaks veel aru saada, aga kahjuks see nii ei ole. Vaadates praeguse valitsuse üle poole aasta pikkusele eksisteerimisele, leiab üha rohkem kinnitust, et iga järgmine skandaal summutab või on üritanud summutada eelmist. Üks ei jõua veel ära minnagi, kui järgmine juba uksele koputab. Ning lävel isekeskis teinekord ka trehvavad.