Jaanikese motokompleksi ootab rahasüst

Nii ideekorje kui kokku kutsutud koostöökogu eesmärk on kaasata eksperte ja motohuvilisi, et ühiselt parimad lahendused välja töötada. Sel sügisel toimus Jaanikese motokompleksi koostöökogul mitu kohtumist, kus arutleti keskuse arendamise võimaluste üle ning kas ja kuidas liita tehnikaspordile perepuhkuse võimalusi. Muu hulgas mõeldi seikluspargi ja disc-golfiraja ehitamisele, kuid motospordieksperdid tõid idee juures miinusena välja külastajate ohutuse tagamise.

«Oluline on kaasata eri võistlusformaadid ja tehnikaspordialad, et keskusele piisavalt kasutust anda,» arvas väliseksperdina kohtumisele kaasatud Urmas Peegel, kes tegeleb tehnikaspordi võimaluste arendamisega Võrumaal.

Esimesteks suuremateks investeeringuteks täpsustab Valga vallavalitsus keskuses kavandatavaid tegevusi ning jätkab projekti täpsema väljatöötamisega. Vaja on koostada ka ala detailplaneering, mis võtab omajagu aega. Arendusvaldkonna asevallavanem Viktor Mägi sõnul on kõigepealt tähtis välja töötada Jaanikese kompleksi kui terviku vaade, et sinna mahuksid ära erinevate huvigruppide tegevused.

«MATA toetuse saamiseks on vaja täpsustada projekt ja esitada see märtsiks 2019 riigi tugiteenuste keskusele. Selle projekti raames oleme plaaninud välja ehitada rajale niisutuse, valgustuse, tehnika pesemisvõimalused ja hooldemasinate parkimisvõimalused. Valgustus on plaanis rajada selliselt, et see valgustaks vajadusel võimalikult suure ala, et saaks ka pimedal ajal tervisespordiga tegeleda,» rääkis Mägi.