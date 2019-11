Maaelukomisjon arutab oktoobritormi tagajärgi

Maaelukomisjoni esimehe Tarmo Tamme sõnul peame elektrivarustuskindluse tagamise kõrval looma toimiva süsteemi, et elutähtsate teenuste osutamine oleks tagatud nii põllumajandustootjatele kui ka elanikele, kui katkeb elektrivarustussüsteem. Kriis näitas, tema sõnul, et Lõuna-Eesti 65 000 majapidamise elektrita jäämine, sidesüsteemi katkemine, tanklate töö seiskumine, vee- ja kanalisatsiooni töö peatumine on väga tõsine signaal, mille kordumise vältimiseks peame nüüd ja kohe tegutsema.

Maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse märkis, et kriisi puhul on vaja tagada eelkõige operatiivne ja adekvaatne info toimuva kohta. Kriisiolukorraks valmisolek nõuab ka põllumajandustootjatelt endilt toimiva varuplaani loomist, et kriisi korral saaks tootmist jätkata.

«Riigi ülesanne on tagada operatiivne infosüsteem ja abivajajad teaksid, kust nad saaksid abi keerulises olukorras toimetulemiseks. Tähtis roll abi osutamisel ja kriisiküsimuste lahendamisel on omavalitsustel, kes hästi kursis kohaliku põllumajandustootmise ja piirkonna eluoluga,» ütles Kruuse. Tema sõnul on elu näidanud, et kriisiolukorras on eelkõige vaja tagada sidesüsteemi toimimine, varugeneraatorite olemasolu, soojendusvahendid, töötavad kütusetanklad, aga ka toit ja vesi ning esmaabivahendid.