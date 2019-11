Andres Sepp: miks raiume Kubija puhkemetsa?

Meile kõigile meeldib metsas käia ja puhata, eriti kui mets jääb meie kodu lähedusse. Ja kui see on veel linnas sees, on see meie kõigi – ka metsameeste – teravdatud tähelepanu all. Ei meeldi meile kohe kuidagi, kui armsaks saanud metsa tullakse raiuma. Nii on praegu juhtunud ka Võru-Kubijal, kus RMK teeb töid, kindlustamaks seal männimetsa jätkumist ka tulevikus.

Jah, see mets on seal kogu aeg olnud. Tsaariaegse niinimetatud üheverstase kaardi järgi (1913) on küll praeguse surnuaia taga olnud raiutud alad, kuid mujal on tegu olnud metsaga. Mida aga ei paista tolle aja kaartidel, on linnamajad. Tänavad ja majad tekkisid kaartidele alles pärast Teist maailmasõda. Eestiaegsel, 1939. aasta kaardil Kubija järve ümber veel maju ei paista, paistab vaid surnuaiatagune mets, vankriteed selles ja Kubija järve suubuv, praeguse Taara linnaku poolt voolav oja. Järelikult on esimesed majad seal olnud kõige rohkem 70 aastat. Kuna ei olnud elamuid, ei kasutatud tol ajal metsa ka puhkamiseks nii palju kui tänapäeval.

See metsaala Kubija, Kose ja Meegomäe vahel on olnud läbi aegade riigi hoida. Varem oli tegu mõisa metsaga, kus puud pandi kasvama mõisa metsavahtide eestvedamisel. Viletsamaid karja- ja põllumaid hakkasid mõisnikud metsa alla panema 19. sajandi teises pooles, kui suurenes vajadus puidu järele seoses mõisate ehituse, viinaajamise ja söepõletamisega. Männimetsad pandi kasvama, külvates männiseemet koos kaeraga. Nii on arvatavasti talitatud ka Vana-Kasaritsa mõisa metsi rajades Kubija piirkonnas. 1918. aastal need metsad riigistati.

Meil ei ole rahapakid silme ees, kui raiuma läheme. Metsamees on läbi aegade teinud tööd metsa heaks käekäiguks.

Nüüdseks on metsad saanud üle saja aasta vanaks. Tegu on valdavalt ühevanuselise männimetsaga, mis tähendab, et 1919. aastal pidi olema kant üsnagi lage. Üsna kindlalt võib väita, et mõisates raiutud metsade asemele istutati uued, et ka järeltulijad saaksid metsa kasutada. Seetõttu ei ole siin ka eriilmelisi ja erivanuselisi metsi, mida saaks korraga väiksemas mahus uuendada. 70 protsenti Kubija metsadest on sellises eas, mida seadusandluse järgi võiks juba raiuda. Nii noorendikke kui ka keskealisi metsi on alla kümnendiku pindalast.

Aga millise metsa oma lastele jätame? Kui esimesed sealsed elanikud hakkasid ehitama oma maju 70 aastat tagasi, olid täna raies olevad männikud juba 70 aastat vanad. Kasvades koos selle metsaga, ei panegi me tähele, et ka puud kasvavad suuremaks ja tüved lähevad jämedamaks. Me ei pane ka tähele, et metsamehed on läbi eri riigikordade selle eest hoolt kandnud. Ega see mets hoolsa tööta nii hea välja näeks.