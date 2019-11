Hüvitistest võidavad kõige rohkem pensionärid

Põlva-, Valga- ja Võrumaa peale kokku on 29. oktoobri seisuga kasutanud hambaravihüvitist 14 765 inimest. Foto on illustratiivne.

Statistika põhjal kasutatakse Põlva-, Valga- ja Võrumaal eelkõige just 85-euroseid hambaravihüvitisi, mida haigekassa pakub pensionäridele ja lapseootel või alla aastase beebiga emadele. Mitu Lõuna-Eesti hambaarsti kinnitab, et kõige rohkem saavad toetussüsteemist kasu just pensionärid, kelle rahakott muidu hambaravi välja ei kannataks.