Jaan Rapp: kogemuste kaitseks

Minus on selline suhtumine alati hämmastust tekitanud. Ehk on oma roll minu perekondlikul taustal: vanaisa töötas ühes ja samas tööstusettevõttes pea 50 aastat, ema oli ühes ja samas meditsiiniasutuses ametis üle 40 aasta. Minu siiani aktiivselt töötav enam kui 80-aastane isa on praegust ametit põhitööna pidanud 45 aastat, varem tegeles ta sellega hobi korras. Keegi pole neist minu kuuldes esinenud südantlõhestavate avaldustega teemal, kuidas enam ei suuda ja tuleks kibekähku asuda eriala vahetama.

Ise alustasin püsivat töömeheteed 23-aastasena, hakates ülikooli lõpetamise järel tööle õpetajana. Meenutan siiani austuse ja soojusega tollaseid kogenud kolleege Valga gümnaasiumist. Noorele pedagoogihakatisele oli nende toest ja õpetussõnadest oluliselt rohkem kasu kui pedagoogikaloengutel kuuldud tarkustest.

Nooruse uljus ja aastatepikkune kogemus täiendavad teineteist hästi.

Ka praegu, olles juba 12 aastat seotud ajakirjandusega, ei tunne ma vähimatki märki rutiinist. Amet on selline, et ükski päev pole eelmisega sarnane. Miks peaks sellise töö puhul lugema viis- või seitseaastakuid, et siis iga hinna eest uusi väljakutseid otsima tõtata?

Õnneks tundub, et viimastel aastatel on staažikad töötajad taas suurema au sisse tõusnud. Lõuna-Eesti Postimeheski on ilmunud lugusid inimestest, kes töötanud ühes ametis mitu inimpõlve. Meenutagem kas või Valve Peebut, kes 61 aastat Räpina kandis õpetaja olnud. Või pagar Valve Hindriksoni, kes tähistas hiljuti 50 aasta tööjuubelit Lõuna Pagarites. Kolleegid hindavad nende kogemusi kõrgelt. Esmaspäeval aga tuli uudis, et ka vee-ettevõtete liit tunnustas taas kord kogenud tegijaid. Teiste seas pälvis tunnustatud töötegija tiitli ASi Põlva Vesi reoveepuhastuse operaator Heino Saal, kel täitub kahe nädala pärast 32 aastat töötamist reoveepuhastamise valdkonnas.