Bussijuht pahandab: kui tulla Poolast Eestisse, tuleb masendus peale

Tellijale

«Mis absoluutselt pole kellelegi korda läinud, on teeäärsed parklad, kus oleks elementaarne asi – WC. Poolas aga on läbi mõeldud projektid,» tõi Võõras välja esimese murekoha. Seal on tema sõnul sellised parklad kindlate vahemaade järel. Sellele juhib ta tähelepanu just reisijatele mõeldes. «Praegu propageeritakse, et bussi WC toimiks. See aga on ebahügieeniline, liikuvas bussis ei saa see olla inimlik. See on ka väga eluohtlik. Muidu ju nõutakse turvavöösid,» lisas ta.