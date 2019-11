Mulgimaa omavalitsused kogunevad ühisistungile

Eesmärk on saada täpsem ülevaade Sooglemäele kavandatavast Mulgi Elamuskeskusest ning arutleda laiemalt piirkonna koostöövõimaluste üle.

Kokkusaamise avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli ettekanne «Turismisektor on regionaalse arengu mootoriks».

Mulgi vallavolikogu esimehe Arvo Malingu sõnul sai omavalitsuste ühisistung kokku kutsutud põhjusel, et arutada koostöö võimaluste üle Mulgimaal asuva kolme omavalitsuse vahel volikogude tasemel ja otsida koostöövorme ka oma lähimate naabritega.

«Üks suuremaid koostöökohti on praegu Mulgi Elamuskeskuse rajamine Sooglemäele. Keskus peaks valmima 2021. aastaks ja sellest saab mulkide üks olulisimaid maamärke, mis tutvustab meie pärandit ja annab tegevust kogu perele. Mulgimaale on oluline Mulgi keele ja kultuuri edasikandmine. Eriti just Mulgi keel vajab tuge nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil,» lisas Maling.