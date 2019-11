Nädala lõpus võib tulla igasuguseid sademeid

Neljapäeval suureneb taas läänepoolse madalrõhkkonna surve ning vastasseisus Venemaa kõrgrõhkkonnaga muutub kagutuul uuesti tugevamaks, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Ilm on enamjaolt sajuta, vaid saartel võib veidi tibutada. Lõunakaarest saabuv õhumass on suhteliselt soe. Õhutemperatuur on öösel 1..6, päeval 3..6°C.