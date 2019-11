Abilinnapeast sai orienteerujate pealik

Sixten Sild on ka ise kunagine tipporienteeruja. Tema esimene treener oli Toivo Kotov Valgamaalt. Eesti meistrivõistlustel on Sild võitnud 51 medalit, sealhulgas 35 kulda ning Nõukogude Liidu meistrivõistlustel kulla, hõbeda ja pronksi. 1990. aastal saavutas Sild Nõukogude Liidu koondises üliõpilaste maailmameistrivõistluste pronksmedali. 1991. aastal võitis ta aga orienteerumisjooksu maailmameistrivõistlustel pronksi. 2013. aastast on Sild Võru abilinnapea. Tipptasemel orienteerujad on ka tema abikaasa Sarmite ning pojad Timo ja Lauri.