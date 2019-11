VIDEOLUGU: Vald võttis lumetormi eel valveseisangu

«Esimesed märgid lähenevast tormist laekusid meile esmaspäeva pealelõunat. Kutsusime kokku kriisi juhtgrupi, kes hakkas infot jälgima, analüüsima,» selgitas Võru vallavanem Kalmer Puusepp. «Eile saime täiendavat infot, et torm on ikkagi tulemas ja olid esimesed märguanded Orava piirkonnast, et elekter on ära läinud. Saime aru, et lähenemas on tõsine probleem, kus meie oluliseks rolliks on teede sõidetavuse tagamine.»