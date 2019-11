Valga täitub tudengitega

Mõne päeva eest liikusid Valgas ringi arhitektuuritudengid, keda oli siia kogunenud nii Eestist kui ka mujalt Euroopast. Noored valmistusid järgmise aasta suvel toimuvaks Euroopa arhitektuuritudengite assambleeks. 2020. aasta suvel on Valga linna oodata kaheks nädalaks umbes 500 arhitektuuritudengit üle Euroopa.

15. ja 16. novembril olid noored arhitektid Valgas konverentsil, et alustada tudengitele teema tutvustamist ning rääkida, kuidas ja mida järgmisel suvel ikkagi tehakse. Kohaletulnutele esinesid Mattias Malk, Eik Hermann, Kaisa Karvinen, Tommi Vasko, Liina-Liis Pihu ja Eve Komp. Linnaekskursiooni korraldas arhitektuuritudengitele vallaarhitekt Jiri Tintera.

Assamblee tähendab noortele kaht töökat nädalat. Osaletakse töötubades, millest osa on teoreetilisema ja teised praktilisema loomuga. Näiteks võivad tudengid hakata looma ehitisi, installatsioone või muud.

«Meil on vallaarhitekt Jiriga tihe koostöö. Valgas on hooneid, mis seisavad kasutuseta ja ehk saamegi järgmisel suvel mõnele neist mõelda välja huvitava lahenduse. See, mis saama hakkab, oleneb väga sellest, kes töötubasid hakkavad läbi viima,» rääkis rahvusvahelise arhitektuuriüliõpilasi ühendava organisatsioon EASA liige Margus Tammik.