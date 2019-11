Puhkpilliveteranid toovad sügisesse särtsu

Kõik muusikud on mänginud aastakümneid Tartu Ülikooli legendaarses puhkpilliorkestris Popsid. Kuigi ansambli liikmete keskmine vanus on üle 50 aasta, jagub mängulusti küll ja küll – ikka seniks, kuni huul ei värise!

Elukogenud muusikutena valitakse tema sõnul ikka repertuaar, mis endale meeldib ja on piisavalt põnev. «Alguses oli meil plaan mängida Saksa ja Austria šlaagreid, õllemuusikat. Igavaks läks. Ja siis avastasime Inglismaalt noore arranžeerija Sebastian Skelly, kelle looming meile meeldib.»

Samas nentis trompetimängija, et see repertuaar pole päris lihtne: tuleb harjutada ja mõnigi pala pole neile veel

jõukohane. Reedesel kontserdil on aga põhiline repertuaar siiski temalt. «Loodame, et ka publikule meeldib see valik. Sekka esitame ka tuttavaid meloodiaid.»