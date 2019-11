Tellijale

8. oktoobri ajalehes olevas sõnumis «Hundid Võrumaal» antakse teada, et «Võrumaal on viimasel ajal mitmel pool hunte nähtavale ilmunud. Ühel Orava valla mehel on «hallivatimehed» karja «kontroleerinud» ja ühe lamba murdnud.»