Valgast pärit DJ korraldab detsembris peotuuri

Brandlo lausus, et detsembrikuu tuur algab Saaremaalt Kuressaarest, kus pidu on 6. kuupäeval. Juba järgmisel päeval peetakse üritused Haapsalus ja Tartus ning lõpu leiab tuur aasta viimasel päeval Tallinnas aastavahetuspeoga.

Parimate retrohittidega kostitavad külalisi pidudel DJd Kert Allas ja Heiko Merikan. Tallinnas esinejad on veel täpsustamisel.

Bogatšovi sõnul on ta turneed kaua kavandanud. «Olen pikalt plaaninud teha Nostalgiaga tuuri ja seda just detsembris. Pärast pikki läbirääkimisi see õnnestus.»