Küsitlus: käes on aasta pimedaim aeg. Kuidas see võimalikult valutult üle elada?

Rudo Lilleleht, õppejuht

«Mälumäng on selleks väga hea ajaviide. Ja üleüldse on sügis ja talv teadmiste korjamise aeg. Neid saab juurde hankida ka teleri vahendusel. Väga hea võimalus selleks on näiteks saade «Kuldvillak», mis nüüd õnneks tagasi ekraanil on.»

Ester Karuse, Riigikogu nõunik

«Eks see ole tõesti aasta vastikuim aeg. Tuleb leida mingi tegevus, mis endale meeldiv ja teistele kasulik. Näiteks eelmisel aastal käisin just siis abipolitseinikuna patrullimas: põhiliselt Valga keskväljakul. Sel aastal ma seda teinud pole, eks ka sellepärast, et olen nüüd tööl Tallinnas. Pärast tööd veedan tihti aega jõusaalis.

Meelis Kivi, militaarteemapargi juht

«Pime aeg on ka omamoodi ilus. Tuleb aga uskuda, et varsti läheb valgemaks. Eestlasi ongi see usk elus hoidnud. Sellega on nagu vabadusega: uskusime, et see tuleb ja tuligi. Nii on ka valgusega: ega seegi tulemata jää.»