Hääleta! Milline on tänavune Lõuna-Eesti parim toode või teenus?

Ettepanekuid parimatest toodetest koos lühikeste esitajate põhjenduste ja kontaktandmetega oodati kuni 24. novembrini. Konkursile sobisid kõik Põlva, Valga ja Võrumaal 2018. ja 2019. aastal välja töötatud uudistooted ja -teenused.

Parima toote või teenuse valib rahvahääletuse tulemusena välja žürii. Parim toode või teenus kuulutatakse välja 13. detsembril ilmuva Lõuna-Eesti Postimehe Ettevõtluslehes. Võitjale antakse ka auhind.

Kandidaadid

Tillu käsitööküpsiste sari (Talutoit OÜ)

Tillu käsitööküpsiste sari (Talutoit OÜ) FOTO: Talutoit OÜ

Põlva külje all tegutseva Tillu kohviku ja talupoe käsitööküpsiste sari sisaldab kõrvitsapätse rosinaga, peedipätse tatrajahust tumeda šokolaadiga ja spinati-laimipätse valge šokolaadiga.

Kõrvitsa ja peedipäts sisaldavad 38 protsendi ulatuses vastava köögivilja püreed, mille me ise algusest peale Tillus valmistame. Lisaks on kõigis küpsistes kasutatud ehtsat võid (spinatipätsides laktoosivaba võid). Peedipätside tatrajahu on pärit Loona talust Võrumaalt. Kõrvitsapätside kõrvits ja peedipätside punapeet Põlvamaalt. Spinatipätsidel on kasutatud küpsetamisel gluteenivaba jahu, seega saavad seda süüa ka inimesed, kes eelistavad laktoosi- ja gluteenivabu tooteid. Peedipätsid sobivad nende tatrajahu sisalduse poolest neile, kes eelistavad gluteenivabu tooteid.

Sageli ütlevad meie lapsevanematest kunded, et lastele on nende küpsiste näol väga äge juurikaid sisse sööta. Kõik meie käsitööküpsised on säilitusainete vabad, värvainete vabad ja lisaainete vabad. Oma erksa värvuse saavad küpsised nende sees olevatest köögiviljadest.

Tegram käsitöököited (Tegram Projekt OÜ)

Tegram käsitöököited (Tegram Projekt OÜ). FOTO: Tegram Projekt OÜ

Tegram on väike Põlvamaal tegutsev elustiiliettevõte, mis loob, haldab ja köidab päris oma, uudse lahendusega köidet. Tegram köide on selgesti eristuv ega sarnane teiste samalaadsete toodete ja toote disainilahendustega. Köide on tehniliselt tugev ja vastupidav ning püsib hästi vormis. Välistatud on köitenööride libisemise- ja kaanedetailide paigalt nihkumise probleem.

Looming väljendab autori isiklikku huvi vanade pärimuskultuurielementide alleshoidmisest ja nende sidumisest uue kaasaegse tehnoloogiaga. Tootevalikus on erinevas formaadis albumid, märkmikud, külalisteraamatud, eriotstarbelised karbid ja -laekad ning piirkondlikud meened.

Köitetehnika on registreeritud Eesti Patendiametis.

Kinkekomplekt meelusika ja meega (FIE Maire Riit, FIE Ülle Parek)

Kinkekomplekt meelusika ja meega (FIE Maire Riit, FIE Ülle Parek) FOTO: Erakogu

Toode sisaldab naturaalset 100 protsendilist linast kotikest, kuhu on tikitud karvane mesilane. Lisaks sellele 250 milliliitrisest klaaspurgis kreemjast meest ning kadakast käsitööna valminud meenoast, kuhu on käsitsi põletatud mesilane. Tegu on kahe Valgamaa ettevõtja ja ühe alustava ettevõtte ühistöö ja loominguga. Koostööd hinnatakse edasiviiva jõuna ja hea võimalusena aidata alustaval ettevõttel turule tulla.

Sushi (Eva Sushi OÜ)

Sushi (Eva Sushi OÜ) FOTO: Eva Sushi OÜ

Eva Tasso sushi tegutseb Võrus neli aastat. Praegu asub see Piiri ärimajas. sushit valmistatakse tellimuse järgi. Samuti teeb naine sushi-koolitusi gruppidele üle Eesti. Kuna sushi äri on väga kiirelt kasvanud, siis nüüd valmistab lisaks ka tellimuste järgi salateid ja plaanib veelgi laieneda.





Munakämping (Arel Plus OÜ)

Munakämping (Arel Plus OÜ) FOTO: Arel Plus OÜ