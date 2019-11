Apteekrite Liit: apteegireform ei vaja viimase hetke muudatusi

Rebase sõnul kuulati täna ära ketiapteeke ühendava Eesti Apteekide Ühenduse nägemus apteegireformi tõhusamaks elluviimiseks. „Kahjuks on ettepanekute suund jõuliselt vähendada proviisorapteekide osakaalu Eestis. Väga raske on näha, kuidas toodud ettepanekud aitaksid paremini saavutada apteegireformiga seatud eesmärki tervishoiu- ja patsiendikesksemast apteegiteenusest,“ lisas Rebane. „Pigem näitavad ettepanekud soovi luua proviisorapteekide tegutsemiseks võimalikult ebasoodus keskkond, et lõpuks need üle võtta. Täiendav ketistumine tähendaks aga apteegiteenuse kättesaadavuse halvenemist eelkõige maapiirkondades,“ märkis Rebane.