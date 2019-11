Valga vallavalitsuses tuleb koondamine

Tellijale

Ameti- ja töökohad, mida kavandatakse koondada, on sotsiaaltööspetsialist, sekretär, ehitusjärelevalve spetsialist, vallaarst, bussijuht, lastekaitse spetsialist, vanemraamatupidaja ja heakorraspetsialist. Pole välistatud, et nädala jooksul ees ootavate läbirääkimiste käigus võib nimekirjas tulla muudatusi. Mõni neist kohtadest on praegu ka täitmata või nimetatakse järgmisel aastal ümber. Vallavalitsuse töökohtade arv hakkab plaani kohaselt olema 67,75 (praegu 75,9) ning abiteenistuses 85,6 (praegu 85,85).