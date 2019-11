Opositsiooni allajäämine: Põlva uue vallamaja ehitust ei heideta kõrvale

«Selle eelnõu eesmärk on anda vallavalitsusele selge signaal, et ei tehtaks asju, mis ei leia volikogus ega inimeste hulgas toetust. Nüüd on volikogu otsustada, kas olete oma inimestega koalitsioonis või opositsioonis. Volikogu eelmisel istungil rääkis Tarmo Tamm, et Põlva vallast ei ole viimasel ajal olnud ühtegi positiivset uudist – langetagem siis täna see otsus,» kutsus ettekandja üles.