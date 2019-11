Galerii: Postiteel peeti Kostitee päeva

Kuna lookleva Postitee ääres on mitmeid toiduettevõtteid ja siin saavad kokku Võrumaa Uma Mekk ning Põlvamaa Rohelisem Märk, otsustatigi lõikusaja lõpul, kui viljad salvedes ja kadrisandid liikumas, korraldada teemapäev.

Kostitee päev toimus Ihamaru külakeskus, mis on omal ajal ehitatud meierei hooneks. Rahvaliku laada müügikohad olid üles seatud vana meierei külakeskus saalis ning õuealal.

Toimus ka kostivõistlus Postitee Maitse, kuhu olid võistlema oodatud söögid ja joogid, mis võiksid olla Tartumaad ja Võrumaad ühendava Postitee nimelise toiduauhinna tiitli väärilised: on need siis koduköögist või väiketootja kojast. Laadakülalised ja huvilised said väljapandut mekkida ja oma lemmiku poolt hääle anda.