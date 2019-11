Valgamaa pakub avastamisrõõmu Helsingi Mardilaadal

"Mardilaadal maakonna esindamise eesmärgiks on soomlaste kutsumine talveks lõunamaale, külastamaks Lõuna-Eestis asuvat Valgamaad. Valgamaal kohtuvad mulgi, Tartu ja Vana-Võrumaa kultuurid, lisaks on Läti vaid sammukese kaugusel," ütles Valgamaa Arenguagentuuri juhataja Anneli Kattai. "Siin on huvitav nii talvel kui suvel ja valgamaalased võtavad külalisi alati hea meelega vastu."