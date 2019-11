Võrumaalased on mures: maakonda võib ainult kuus apteeki jääda

Vallajuhtide sõnul jäävad vastuseta küsimused, milline on proviisorite huvi ja võimekus asendusapteeke asutada, kas leidub personali, kust leitakse investeeringuteks vajalikud vahendid ja millised on uue süsteemi töölehakkamiseks vajalikud ajaraamid.

Ajakirjanduses on käsitletud apteegireformi teemat küllaltki põhjalikult ning reformi praegune seis on mõnevõrra arusaamatu, kuna teadaolevatel andmetel üle kogu Eesti ei vasta nõuetele umbes 300 apteeki. See on üle poole apteekidest, kuid samas ei ole väidetavalt praeguseni omanikku vahetanud ükski mittevastav apteek, kirjutas ühendus.