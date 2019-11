Mulgimaa uhkuse tiitli pälvis juurte otsija

Samuti on ta korraldanud hulga kohtumisi sarjas «Juured. Tuntud inimesi Helme kihelkonnast». Ka kontserte ja näitusi, mis tänu talle kirik-kammersaalis ja mujal kodukandis teoks saanud, on samuti aukartust äratav hulk.

Sedapuhku esindas riigivõimu riigihalduse minister Jaak Aab, kes nentis, et temagi on pärit Mulgimaalt Taageperast. «Mulgid on alati olnud töökad, kultuurilembesed ning ühtehoidvad. Ühisel nõul ja jõul on võimalik palju olulisi asju korda saata. Päevakorral olev Mulgi külastuskeskuse rajaminegi on kindlasti mulkide ühiste jõupingutustega tehtav,» oli minister veendunud.