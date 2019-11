Saarlaste toetuseplaan solvab mandrimehi

Tellijale

Põllumehed on sõlminud omavahelise kokkuleppe, et piimalehma toetust makstakse üksnes väiksematele kui 400 peaga karjadele. Proportsionaalselt rohkem toetatakse kuni saja lehmaga karju (tänavu umbes 221 €/piimalehm) ja poole väiksemas mahus 101–400 peaga karju. Suuremad kui 400 loomaga karjad on jäänud piimalehma toetuse saajate ringist välja.