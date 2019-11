Järgmiseks kriisiks tuleb paremini valmis olla

Sellest tõsisest kriisist õppimise kaudu saame aimu meie ühiskonna vastutustundest ja arengutasemest. Selleks, et järgmisteks kriisideks paremini valmis olla ning et need ei mõjutaks meid nii rängalt, tuleb tegutsema hakata kohe.

Torm näitas, et meid ümbritsev loodus- ja tehiskeskkond ei suuda tugevale tuulele lõpmatult vastu pidada. Raju ajal on enda säästmiseks oluline arvestada juba varem antud ilmahoiatuste ja ametkondade juhistega. Seekordne torm saabus erakordselt järsku, nii et hoiatusaeg jäi väga lühikeseks. Kahjuks nõudis raju ühe inimese elu, kes jäi Räpinas tuules murdunud puuharu alla. Päästeameti sügav kaastunne mehe lähedastele, kellele torm tõi kaasa korvamatu kaotuse.

Teame väga hästi, et tänapäeva ühiskond on elektriga käivituvatest elutähtsatest teenustest väga sõltuv. Elektrivarustuse katkemisel ei saa me üsna lühikese aja järel enam kasutada pangaautomaati, kust poeskäiguks raha saada, ega isegi mobiilsidet, mille vahendusel abi kutsuda. Elektri kadumine tähendab, et elukorraldus lakkab täielikult toimimast meile loomulikul ja ootuspärasel kujul. Ometi ei tähendada see, et riik ja kodanik lakkavad olemast või kaotavad tegutsemisvõime.

Iga eluga hästi hakkama saav inimene peab koguma varusid ja vahendeid, et elektrikatkestus ei seaks kohe ohtu tema elu või minimaalset heaolu. Möödunud kevadel jagati siseministeeriumi korraldatud kampaaniaga elanikele infot, kuidas kriisiolukordades hakkama saada. Kriisiks valmistumise ja kriisi ajal käitumise juhistega saab jätkuvalt tutvuda veebilehel kriis.ee.

Üksnes ministeeriumi, päästeameti ja nende partnerite järjepidevast info jagamisest ja õpetamisest siiski ei piisa. Iga inimese tegelik valmisolek algab mõtteviisi muutmisest. Tuleb endale aru anda: «Kõike võib juhtuda, võib juhtuda täna või homme, võib juhtuda ka minu ja minu perega. Ma saan sellega hästi hakkama, kui valmistun.»

Kriisiga toimetulemisel on täita oluline roll kõigil ettevõtetel, kes tagavad kaugkütte, side, veevarustuse, kanalisatsiooni, teede korrashoiu, esmaabi, pääste ja korrakaitse olemasolu ning kaupluste, kütusetanklate ja apteekide töö.

Pean enesestmõistetavaks, et selliste teenuste osutamist suudetakse mõistliku aja jooksul väiksemas mahus jätkata ka elektrivarustuse katkemisel. Majanduslikult pole selle tagamiseks vajalikud investeeringud tõenäoliselt kasulikud, kuid rahasse võib ümber panna ainult inimeste mugavustest ilma jätmist. Elu ja tervist ohustavate olukordade ennetamise arvelt kokku hoida ei saa.

Teenuste toimimise kõrval on oluline, et suudetaks abistada neid, keda kriis on raskemini tabanud või kes teistest nõrgemad. Sellele, kuidas neist teada saada ja neid aidata, peavad kriisi ajal tõsisemalt mõtlema nii kohalikud omavalitsused kui ka riigiasutused. Oktoobritorm näitas, et mõni omavalitsus ja asutus ei olnud selleks valmis.