Nädala keskpaik tuleb lörtsine

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, saartel ja läänerannikul -1 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Saartel võib sadada kohati vähest vihma või lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Kohati on jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi.