Helkurkõnd toob inimesed tänavatele

Valgamaal on stardipaigad kell 16 Valga ja Karula noortekeskuse (Janar Koemets) ning kell 17 Tõrva politseijaoskonna (Aleksander Zemskov) ja Otepää päästekomando juures (Sander Karu)

Võrumaal on stardipaiku viis ja helkurkõnd algab kõikjal kell 17. Need on Võru politseimaja (Elar Sarik), Antsla vallavalitsuse (Ranno Vissel), Kuldre kooli (Tiit Tõnts), Rõuge kooli (Hans Saarniit) ja Mõniste noortekeskuse (Andrus Valge) juures.