Naised veavad maja pärast vägikaigast

Valga endises koolimajas aadressil Lembitu 2 tegutseb kolm MTÜd. Sale juhitud Valga abikeskus veab toidupanga, päevakeskuse ja töökeskuse tegevust. Samas majas tegutseb MTÜ Avitus, kus Sale on samuti juhatuse liige. Selle MTÜ fookuses on sõltuvus ja vaimne tervis. Kolmandana on maja koduks Sale abikaasa juhitud motoklubile K&K.