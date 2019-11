Sillapää lossi peatrepp sai tagasi endise suursugususe

Tellijale

Kuigi muu hulgas Räpina koduloo- ja aiandusmuuseumile ning muusikakoolile koduks oleva lossi idapoolne trepp pidanuks valmis saama novembri viimasel päeval, on AS Kurmik tööd juba lõpetanud. Suve ja sügise jooksul on lammutatud peatrepp ja trepikäikude vaheline platvorm ning rajatud uus raudbetoon­trepp ja trepivundament, taastatud made, remonditud sammaste baasid ja trepi piirdemüürid.