Kristin Pintson: hea õppeasutuse mõõdupuu pole edetabel, vaid koolirõõm

Esmapilgul tundub taoline reastamine isegi mõistlikuna. Mille muu põhjal seda veel teha, kui mitte õpitulemuste põhjal? Alati on aga puude taga ka mets. Miks me seda selles olukorras näha ei taha?

Minu kool, Põlva gümnaasium, oli Postimehe koostatud koolide üldtabelis tänavukevadiste tulemuste põhjal 68. kohal, langedes eelmise aastaga võrreldes seitse kohta madalamale. Arvestades sellega, et aastad pole vennad ja iga lend on erinev, pole hullu midagi.

Vaadates aga eraldi laia matemaatika eksami edetabelit, on minu kool äkki halb. Seda näitab koht edetabeli viimases kolmandikus. Samuti on halb näitaja see, et kool oli eelmise aastaga võrreldes teinud päris suure kukkumise.

Loomulikult oli ka minu esimene reaktsioon pettumus ja arusaamatus, kuid seda vaid lühikeseks ajaks. Minus tekkis küsimus: kas muudab selline pööre eksamitulemustes kooli halvaks. Jõudsin ka kindlale veendumusele, et mina nii ei arva.

Mulle on arusaamatu, kuidas on võimalik koole lahterdada headeks ja halbadeks ainult riigieksamite tulemuste põhjal. Kas tõesti saame väita ainult matemaatikaeksami näitajate põhjal, et minu kool on halb?

Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste nendib eksamitulemuste pingerivide avalikustamise järel rahvusringhäälingu portaalis avaldatud artiklis «Haridusteadlaste hinnangul ei näita riigieksamite tulemused kooli taset», et koole ei saa riigieksamite põhjal võrrelda, kuna osa koole on õpilaste valimisel eelseisus.

Näen iga päev, et Põlva gümnaasium pakub ja toetab võimalust kasvada inimeseks. Ma ei ole kahetsenud, et ei valinud «head eliitkooli».

«Riigieksamid ei mõõda koole, need ei ole koolide hindamise instrumendid, need on õpilaste hindamise instrumendid ja hindavad ühte osa õpilasest, õpilase akadeemilist tulemuslikkust. Ja kui ühte kooli on kokku sattunud inimesed, kes on saanud häid tulemusi, siis see ei näita, et see kool on nad heaks teinud, neil on pikk ajalugu, lisaks erinevused nende algsetes võimetes,» rõhutas Pedaste ERRi ajakirjaniku loos.

Akadeemilise hariduse pakkumine ja teiselt poolt teadmiste omandamine on üks kooli toimimise eesmärkidest. Aga soov hommikul kooli minna, tore ja toetav koolipere, hubaselt kodune keskkond, võimalus teha ise valikuid – see kõik ongi kokku koolirõõm. Kas need loetletud asjaolud ei anna koolile juurde palju lisaväärtust? On ju koolirõõm see, mis haridus­uuringute järgi on kusagile kadunud.

Minu arvates ei ole Põlva gümnaasium halb kool, sest eelnevalt loetletud plussid on meil kõik olemas ja rohkemgi veel. Töötades vabatahtlikuna Eesti Õpilasesinduste Liidus, olen näinud ja külastanud üle Eesti mitut kooli ning pean nentima, et enamikus koolides ei ole nimetatud väärtustega kahjuks üldse mitte hästi. Samal ajal on need koolid riigieksamite edetabeli järgi üsna tõenäoliselt «paremad» koolid kui minu kool.