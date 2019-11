Tellijale

20 aastat maailma tippu kuulunud motokrossisõitja Tanel Leok esitles eile oma elulooraamatut «Leok. Tanel Leok». Raamat räägib mehe enda sõnul loo, kuidas ka väikesest Eesti külast on võimalik suure tahtmisega jõuda maailma parimate hulka.

«Raamat räägib loo, kuidas Sõmerpalu küla metsast on võimalik tulla ja kulukal tehnikaspordialal suurte rahaliste võimalusteta maailma tippu jõuda,» nentis Leok. «Tagasi mõeldes on need saavutused mõnes mõttes uskumatud, sest motokross ei ole alustamiseks sugugi lihtne ega odav ala.»