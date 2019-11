Galerii: Lüübnitsas tunnustati Võru maakonna parimaid kodanikke

Tellijale

Võru maakonna tegusaim kodanik 2019 on Lilian Freiberg. Freiberg on MTÜ Kaikamäe üks eestvedajatest ja Kaika seltsimaja hing. Ta hoolitseb selle eest, et maja alati kõikide tegemiste jaoks oleks soe. Samuti lööb naine kaasa laulukooris, valutab südant kodukandi loodusmaastike ja metsade säilimise eest. Lisaks sellele tegutseb Freiberg lammaste aretamisega tegelevas MTÜ-s Maavillane ja Karula Hoiu ühingus ning on pärandkultuuri spetsialist.