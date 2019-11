Sangaste kultuurimaja sai uue perenaise

Sangaste kultuurimajas on tööl uus perenaine-kultuurikorraldaja – Marina Pulver.

Pärit on ta küll Kiviõlist, kuid juba 25 aastat Sangaste mail elanud. Pulver on lõpetanud Sonda põhikooli ja Kiviõli 1. keskkooli. 1991. aastat lõpetas Marina Väimela põllumajandustehnikumi zootehniku erialal. Varasemalt on ta töötanud Valga õmblusvabrikus, Valga haigla hooldekodus ning Otepääl Marguse spordikeskuses.