Sõidueksami aegadega käib must äri

Kuna maanteeametis on sõidueksamite sooritamisel tekkinud pikad järjekorrad, on eri portaalides eksamiaegadega lahti läinud vilgas kauplemine, kirjutas Postimees.

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa sõnul pole aegadega kauplemine midagi uut, kuid viimasel ajal on seda sotsiaalmeedia tõttu rohkem. Eksamiaja ostmise soove leidub Facebookis eri linnade «Märgatud»-gruppides päris mitu.

Vanamõisa hoiatab petuskeemide eest ja kutsub inimesi üles ettevaatlikkusele. «Kui eksamikoha eest pakutakse 500–1000 eurot, on see juba kahtlane ja tuleks selgelt mõelda, kas selle summa eest ikka vaba koht ka saadakse,» nentis ta. «Kui keegi tahab aega vahetada ja on nõus selle eest raha maksma, on see tema vaba tahe. Küll aga peab arvestama, et kui soovitakse e-teeninduses aega vahetada, on risk, et mõlemad jäävad hoopis oma ajast ilma.»

Inimesed broneerivad Vanamõisa sõnul palju aegu interneti kaudu ning samal ajal, kui ostja ja müüja aega vahetavad, võib keegi kolmas huviline selle endale kinni panna. Vanamõisa sõnul on esimesed vabad sõidueksamiajad kogu Eestis veebruari alguses. Vahepeal võib e-teenindusse ka aegu juurde tekkida.

Samas on sõidueksami tulemused Vanamõisa sõnul viimase viie aasta kõige kehvemad. Üle Eesti sooritab eksami esimese korraga vaid 46 protsenti inimestest, teise korraga 38 ja kolmanda korraga 34 protsenti. Aastas võetakse vastu rohkem kui 32 000 eksamit, enam kui 16 000 on korduseksamid ja neist üle poole on kolmanda korra korduseksamid.

«Kui õpilane isegi kolmandal korral eksamit ära ei tee, on kuskil viga,» nentis eksamiosakonna juhataja. «Ma ei süüdista autokoole, probleem on õpilastes. Viimase viie aasta statistikat vaadates on näha, et õpilastega on midagi juhtunud. Ma ei saa aru, mis täpsemalt toimub. Kas ei soovita õppida või ei saada lihtsalt hakkama? Kui tavakooli eksamil esimesel korral läbi kukud, siis sa ju õpid ja harjutad ning teed selle teisel korral üldjuhul ära, aga tundub, et sõidueksamile tullakse mütsiga lööma.»