Erik Orgu tutvustab tervislikku toitumist

Noorsootöö nädala fookuses on tänavu vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis. Seetõttu toimuvad üle Võrumaa terviseteemalised üritused, mille on algatanud kas noorsootöötajad, lapsevanemad või noored ise.

Tervise arengu instituut viis Eesti kooliõpilaste seas läbi tervisekäitumise uuringu. Selgus, et vaid 16% noortest on igapäevaselt 60 minutit aktiivsed, 16% on arvutimängudest sõltuvuses, 33% on kogenud kurvameelsust ja depressiivseid meeleolusid ning 28% ei maga koolipäevadel piisavalt. Seega on noorsootöö nädala eesmärk aidata kaasa noorte aktiivsemale eluviisile ja seeläbi ka nende heaolu suurendamisele.