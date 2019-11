Konkursile laekus 132 fotot

27. novembril toimunud vastuvõtul Valga muuseumis kuulutati välja võitjad. Iga vanusegrupi esikoha omanikele oli auhinnaks elektroonikapoe kinkekaart väärtuses 200 eurot. 2. ja 3. koha fotode autorid said auhinnaks kinkekoti konkursi korraldajate meenetega.

Laste vanuserühma esimese koha võitis foto Lüllemäe Suusamaast, mille autor on Oliver Sisov. Teise koha vääriliseks valiti Paula Nääme foto Valgamaa kutseõppekeskuse hoonest ja kolmanda koha sai Lüllemäe mänguväljaku foto, mille autor on Rasmus Erik Kadakas.

Noorte vanuserühma esikoha saavutas foto Valga keskväljakust, mille autor on Merili Treufeldt. Teise koha sai Teve Rajametsa foto Valga keskväljakust ning kolmandaks osutus Teivi Kängsepp foto õpilasfirmast.

Täiskasvanute vanuserühma esikoha saavutas Tankla õpilasmaleva foto, mille autoriks on Timo Arbeiter. Teise koha sai Õru seikluspargi foto, mille autor on Kaire Kuvvas ja kolmandaks jäi foto Õru universaalsest spordiväljakust, mille autor on Heidi Võsu.