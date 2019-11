Lõuna-Eesti linnade keskväljakuid tutvustatakse Veneetsias

“Veneetsia arhitektuuribiennaal toimub iga kahe aasta tagant ning 17-s biennaal saab alguse järgmise aasta maikuus. Tegemist on ühe maailma mõjukaima arhitektuurisündmusega, mida kajastab kogu maailma ajakirjandus,“ selgitas Kalle Vellevoog Eesti Arhitektide Liidust.

Seekordse biennaali teema on “How will we live together” ja biennaal keskendub küsimustele, kuidas arhitektid peaksid sõnastama muutusi ühiskonnas ning kuidas arhitektuur saab toetada ühiskonnas tekkinud probleemide lahendamist.

„Eesti eksponaadi nimi on “Väärikas kahanemine”, millega uurime, kuidas Eesti tuleb toime piirkondade kahanemisega. Oleme unikaalsed “Hea avalik ruum” programmiga, millega toetati piirkondlikku kestlikkust riiklike vahenditega. Idee oli selles, et tugevdada kohalikku identiteeti läbi arhitektuuri ja aidata inimestel väärtustada oma kodulinnu. Järgmiseks aastaks on programmiga valminud kaheksa linnakeskust,“ rääkis Vellevoog.

Veneetsias pool aastat üleval olev näitus rändab hiljem mujal Euroopas ja ka Eestis. Seega on biennaal on neile kaheksale linnale suurepärane võimalus end maailmale näidata, selgitas kohalviibijatele Valga vallaarhitekt Jiri Tintera, kes on ka biennaali idee üks autoritest.

„Otsisime näituse jaoks keskväljakute teemale konteksti, kuhu need sobiksid. Kõige suurem huvi keskväljakute programmis osalemise vastu oli Kagu-Eestis. Ilmselt ootasid sealsed kogukonnad kõige rohkem linnaruumi muutumist. Uurime, miks on kvaliteetne linnaruum nii oluline just väikestes linnades,“ rääkis Tintera.

Eesti näitus jutustabki paikadest, kus arhitektuuril on laiem mõju. Ekspositsioon koosneb kolmest tasandist. Ühel selgitatakse erinevate skeemide ja kaartide abil inimeste liikumist nii Euroopa mastaabis kui Eestis ning kuidas peaks linnaruum sellele reageerima. Selle juures kasutatakse inimgeograaf Garri Raagma teadmisi.

Teine osa koosneb kaheksast ekraanist, mis annavad infot keskväljakute kohta väikelinnades. „Me ei näita arhitektuurset profifotot, vaid inimeste emotsioone – kogume elanikelt nende pilte keskväljakutest. Fotode kogumine algab juba järgmisel nädalal ning kestab järgmise aasta kevadeni,“ lisas Tintera.

Näituse kolmas element kujutab lammutamistegevust, mis võib vaatajates tekitada vastakaid emotsioone. Anna Hints filmis selle jaoks üles Valgas asuva Aasa 1 maja lammutamist.