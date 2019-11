Tellijale

Antsla jõudis kaardile tänu raudteele, kuid juba peaaegu 20 aastat pole rongid siin enam sõitnud. Mis võiks olla järgmine asi, mis Antslas elu käima tõmbaks?

Mõni rong ikka sõidab. Kaubarongid veavad puitu. Peaasi, et raudteed üles ei võeta, sest niikaua kui on raudtee, elab ka unistus reisirongiliiklusest. Käisin mõni aeg tagasi Austrias ja seal on ühes Antsla-suuruses linnas vana raudtee oskuslikult kasutusele võetud: sellest on saanud puhtalt turismiatraktsioon. Vana vagun on restaureeritud ning seal pakutakse ööbimist. Nii kaua kui seal olin, oli see kogu aeg hõivatud. Ma ei tea, kas Eestis kusagil saab rongivagunis ööbida, aga see oleks päris äge.