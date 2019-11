Eluterve eestvedaja: meie heaolu sõltub meist endist!

Tellijale

«Oleme virisenud küll ja küll... Köök on aidanud elu peaeesmärke ümber hinnata: unistame ja fantaseerime koos, korraldame ning hoiame põnevust. Elame iseendale, et oleks tore ja hea. Et oleksime õnnelikud.»

Just nõnda ütleb MTÜ Puka Kogukond juhatuse liige, Puka kogukonna õppeköögi üks eestvedajatest Anneli Uffert. «Nii uskumatu kui see ka ei ole,» lisab ta, «aga kui on palju tegemisi, annab see väga palju jõudu. Heaolutunnet on võimalik esile kutsuda ja ligi tõmmata, kui elu on meie enda organiseeritud.»