Padar proovis kuldset kübarat

Üleliia tõsiselt ei maksa sotsiaaldemokraat Padari lootusi peatselt taas ministriks saada siiski võtta. On ju jätkuvalt valitsuskoalitsioonis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle suhtes sotsid just suurt sümpaatiat ei tunne. Samas on kaabud just EKRE firmamärk...