Prügikastile tõmmati kott pähe

Hiljuti tabas üht Valga elanikku ehmatus. Nimelt avastas proua, et tema kodu lähedal asuva Sõpruse poe prügikastile on kott pähe tõmmatud, et möödujad sinna prahti visata ei saaks. Samas olid kaupluse nurga taga, kuid poele mittekuuluvale haljasribale visatud omajagu rämpsu, mille hulgas torkasid silma tühjad pakendid.