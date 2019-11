Valgamaa muusikuid tantsitab Väliharf

Seejärel saab teoks suur ühistantsimine ansambli Väliharf saatel. Tegu on põhiliselt merelaule esitava duoga, kuhu kuuluvad Anto Siimson ja Marko Matvei.

«Nii suurt tantsuõhtut polegi meil rahvamuusikute peol varem olnud,» rääkis Soonberg. «Eks kohalikud saavad üksteise etteasteid ikka ja jälle kuulata ning sestap tekkis mõte, et las siis omad muusikud õhtu teises pooles lustivad kellegi muu saatel. Nii saigi kutsutud esinema Väliharf: väga põnev kooslus, kelletaolist siin kandis ilmselt pole. Ja tuleb tunnistada, et mulle endale merelaulud väga meeldivad. Loodan, et teistelegi.»